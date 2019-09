Best Fifa Awards 2019: Messi il più forte del mondo

Milano, alla Scala c’è il pienone di campioni. E spunta pure una mezza sorpresa. A Leo Messi, infatti, basta la vittoria della Liga per conquistare il titolo di miglior giocatore Fifa del 2019. Battuti Virgil Van Dijk, per molti il vero favorito dopo la vittoria della Champions col suo Liverpool, e Cristiano Ronaldo. Terzo e assente lo juventino. La Fifa non l’ha presa benissimo, CR7 non è stato neanche nominato durante la manifestazione. E il portoghese, in contemporanea con l’evento, ha postato quanto segue. Frase criptica, che sa tanto di frecciata.

Ronaldo scrive, e comunque fa parte dell’undici dei sogni. Che per la Fifa è questo: Alisson, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappe, Messi, Hazard, Ronaldo.

Due juventini anche se non c’è nessun italiano (niente da fare per Chiellini). È il Liverpool a fare incetta di premi. Klopp è il miglior allenatore, Alisson il miglior portiere.

Ma vince Messi. E, stavolta, era tutt’altro che scontato.