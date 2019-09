In aula si parla di Qatar, ma Delle Vedove (FdI) se la prende con Boldrini: «Andava dal Papa in ciabatte»

Durante il voto finale sulla ratifica dell’accordo Italia-Qatar in materia di cooperazione nel campo dell’istruzione e della ricerca scientifica, il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia ha annunciato il voto contrario del suo partito al provvedimento. Ma per argomentarlo ha spiegato: «Parliamo per ore del problema del sessismo in Italia, ma poi stringiamo rapporti con il Qatar», citando poi l’ex presidente della Camera Laura Boldrini (recentemente entrata nel Pd).

«L’allora presidente Boldrini quando andava in moschea indossava il velo mentre quando andava dal Papa stava in ciabatte», ha detto Delmastro Delle Vedove provocando la reazione dei parlamentari Pd. Emanuele Fiano è intervenuto poco dopo: «Qui dibattiamo di idee e si dibatte di come è vestita una collega?». Quest’estate un altro parlamentare di Fratelli d’Italia aveva polemizzato sull’abbigliamento di alcune deputate, ribattezzando la Camera ‘Montecitorio beach’.