Nigeria: la polizia libera 500 persone torturate in una scuola coranica (molti sono bambini)

La polizia della città di Kaduna, nel nord della Nigeria, ha scoperto che più di 500 persone, tra adulti e bambini, venivano torturate e abusate sessualmente all’interno di una scuola coranica. Lo ha affermato un portavoce della polizia.

Le forze dell’ordine avrebbero effettuato un raid in un edificio nell’area di Rigasa dove le vittime erano rinchiuse in quelle che il portavoce della polizia, Yakubu Sabo, ha definito, in un’intervista all’AFP, «condizioni degradanti e inumane», con il pretesto di insegnare loro il Corano. Secondo quanto riporta la Bbc che cita fonti di polizia, tra gli studenti c’erano anche bambini di cinque anni «incatenati e stipati in una piccola stanza».

House of Horror in Kaduna! Police rescue over 300 chained inmates in alleged Islamic School …See Photos



Among the inhabitants were children who confess to be abused homosexually, while elderly say they subjected to daily recitation of the Holy Quran and prayers with torture. pic.twitter.com/RBXs4evBZY