Afghanistan, esplosione al seggio per le elezioni presidenziali: 15 feriti

Poco dopo l’apertura delle urne per le elezioni presidenziali, almeno 15 persone sono rimaste ferite sabato a causa di un’esplosione di una bomba in un seggio elettorale a Kandahar, nel sud dell’Afghanistan. Lo riferisce un funzionario dell’ospedale locale.

«C'è stata un'esplosione alle porte di un centro elettorale nella città di Kandahar. Quindici persone, tutte uomini, sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale», ha detto il dottor Naimatulà, capo dell'ospedale regionale, all'Afp.

Tra questi, un poliziotto, vari funzionari delle elezioni e molti afghani venuti a esprimere il proprio voto. Secondo il medico interpellato dall’Associated Press, tre dei feriti sarebbero in gravi condizioni.

Gli afgani hanno iniziato a votare questa mattina per scegliere il loro presidente, un voto che si tiene sotto la tripla minaccia di possibili frodi elettorali, astensione degli elettori e attentati esplosivi: a urne appena aperte, a Kandahar una bomba ad un seggio elettorale ha fatto 15 feriti.

Le elezioni si svolgono con i colloqui di pace tra americani e talebani bloccati, dopo l’improvviso dietrofront annunciato ad inizio settembre da Donald Trump, con i Taliban che hanno aumentato gli avvertimenti rivolti ai circa 9,6 milioni di afgani chiamati alle urne. Il messaggio è chiaro: dissuaderli dal voto. Giovedì scorso hanno fatto sapere che i mujaheddin prenderanno di mira «uffici e seggi che ospitano questo spettacolo».

Oltre a quello di Kandahar, sono stati segnalati diversi attentati minori con esplosivi, in cui per fortuna non sono state registrate vittime. Intanto il ministero dell’Interno ha annunciato il dispiegamento di 72 mila uomini ai circa 5.000 seggi elettorali aperti nel Paese, che sono stati aperti alle 7 ora locale e che dovrebbero chiudersi alle 15.

Da mercoledì sera le autorità hanno anche vietato l’accesso alla capitale a tutti i camion e furgoni, per paura di autobombe. «Siamo felici che le persone stiano già formando grandi file di fronte ai sondaggi in attesa di mettere le loro schede elettorali», ha detto Zabi Sadaat, portavoce della commissione elettorale.