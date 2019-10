Gatorade promuove la sua bevanda dipingendo un cane con la bomboletta spray? No!

Ricevo una segnalazione via Twitter dall’utente Stefania per verificare un video dove un povero cane viene letteralmente dipinto di blu, simile a quello di una bottiglietta di Gatorade, con una bomboletta spray. Il video è stato pubblicato il 21 settembre 2019 dall’utente @VeganRam il quale sostiene che per promuovere la bibita abbiano abusato del povero animale.

A causa del tweet alcuni utenti hanno iniziato a domandare a Gatorade se sono loro i responsabili del gesto. Altri hanno deciso di boicottare.

Nel video si nota un nome in basso a sinistra, tipico dei video visualizzati tramite Instagram. Infatti, nell’account di @michel.theresia troviamo lo stesso video pubblicato il 2 agosto 2019:

Nel video pubblicato da @michel.theresia troviamo altre due fonti: l’utente @animaltruthandhope che lo pubblica sempre il 2 agosto 2019 e l’utente @redemption_for_them_all, ma il video di quest’ultimo era stato pubblicato il 29 agosto 2015.

Ecco il commento presente nel video del 2015:

Instagram animal lovers….this was posted 91wks ago….sad I never saw this go viral….on the hood of a car…in broad daylight…in the street of some neighborhood..some small lowlife thought spray painting a Lil puppy in the eyes was funny? People in other countries need to have more regard for animal life/welfare