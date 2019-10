Parlamento europeo, standing ovation per Carola Rackete. L’ex capitana della Sea Watch: «Dov’era l’Ue quando ho chiesto aiuto?»

A Strasurgo Carola Rackete ha definito quella di entrare in porto con la SeaWatch3 «un’esigenza» e non «una provocazione»

Si sono alzati in piedi e hanno applaudito i membri della Commissione di Giustizia Libertà Civili e gli affari interni dell’Europarlamento, dove Carola Rackete ha preso la parola oggi. L’ex capitana ha definito quella di entrare in porto con la SeaWatch3 «Un’esigenza» e non «una provocazione». «Dopo 17 giorni in mare senza ricevere risposta», ha affermato la giovane, «ritenevo che non fosse più sicuro restare in mare e temevo per quanto poteva accadere».

A rare but emphatic standing ovation in the European Parliament’s @EP_Justice committee for @seawatch_intl captain Carola Rackete. #SeaWatch3 pic.twitter.com/0PzJVCLtBj — Jack Parrock (@jackeparrock) October 3, 2019

«Il nostro caso come quello di altre ong sottolinea la necessità di affrontare la situazione dei salvataggi in mare a livello europeo, che non può essere lasciata a negoziati ad hoc», ha continuato Rackete, attaccando «un meccanismo di ricollocamenti temporaneo, focalizzato sui rimpatri piuttosto che sull’accoglienza» che non è per lei «una soluzione realistica». Per l’ex capitana tedesca «La riforma del regolamento di Dublino è attesa da tempo, ma la soluzione è la creazione di canali legali verso l’Europa».

L’ex capitana durante l’intervento non ha risparmiato parole dure contro le istituzioni europee. «Dov’era l’Ue quando ho chiesto aiuto?», ha chiesto Rackete. «L’unica risposta che ho avuto allora è stata da Tripoli, dove non potevo andare. In Europa, la culla dei diritti, nessun governo voleva 53 migranti. È stata una vergogna. Le istituzioni mi hanno attaccata. Sono stata lasciata sola. I governi hanno eretto muri, come se sulla nave ci fosse la peste».

Il 29 giugno la capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete non ha rispettato il divieto di ingresso del governo italiano nel porto di Lampedusa per portare sulla terraferma 42 migranti. Intorno alle 3 del mattino è stata indagata, arrestata e messa ai domiciliari dagli agenti della GdF per disposizione della procura di Agrigento.

Il 2 luglio 2019 è stata rilasciata dal Gip Alessandra Vella, che ha valutato che la capitana della Sea Watch 3 non ha rispettato il divieto di approdo nel porto di Lampedusa imposto dal Viminale perché aveva il dovere di salvare i naufraghi e condurli in un porto sicuro, vista l’imminenza del pericolo per le vite delle persone a bordo della nave.

