La Sea Watch è entrata nel porto di Lampedusa – Il video

La nave Sea Watch 3, ferma da tre giorni al largo di Lampedusa con a bordo 40 migranti, è entrata nel porto dell’isola. La capitana Carola Rackete ha deciso di procedere e di avvicinarsi al porto, malgrado l’assenza di autorizzazioni da parte delle autorità. Prima dell’attracco, la nave è rimasta per qualche minuto all’esterno del porto, bloccata dalla Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno tentato più volte di bloccare la nave, ma onde evitare di rimanere incastrata tra la Sea Watch e la banchina ha dovuto desistere.

Sul molo di Lampedusa, al momento dell’attracco, erano presenti due opposte fazioni: da un lato i sostenitori della ong che hanno accolto la nave con un lungo applauso. Dall’altro un gruppo di residenti guidati dalla leghista Angela Maraventano, che hanno rivolto insulti e fischi verso la nave. «È una vergogna – ha urlato la Maraventano – Qui non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola se no succede il finimondo», ha urlato la donna, intimando alle forze dell’ordine di arrestare i migranti a bordo. L’ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini in tutta risposta le ha urlato: «Che vuoi tu? Chi sei tu per decidere chi deve venire e chi no?»

L’annuncio dello sbarco

«Basta. Dopo 16 giorni dal soccorso, Sea Watch 3 entra in porto», è stato l’annuncio dell’ong tedesca a ridosso dell’attracco.

