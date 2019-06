Ecco cosa rischia ora la capitana della Sea Watch

Non solo la multa prevista dal decreto Sicurezza bis, ma anche fino a 15 anni di carcere per le violazioni del codice della navigazione e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La comandante della nave Sea Watch 3 ha deciso di forzare il cosiddetto blocco navale, voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che impedisce alla sua nave di attraccare in porto e di far sbarcare i 42 migranti soccorsi. Il blocco è stato normato dal decreto Sicurezza bis che è entrato in vigore il 15 giugno dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cosa rischia adesso il capitano Carola Rackete per aver violato questa norma?

Il decreto sicurezza bis

Il provvedimento consente al ministro dell’Interno di «limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica». Per avere validità, il blocco deve essere controfirmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quello della Difesa, mentre il presidente del Consiglio deve essere semplicemente informato.

La multa

Il comandante della nave e l’armatore, sempre in base al decreto Sicurezza bis, rischiano una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. La multa è comminata dal prefetto competente territorialmente, quindi, nel caso della Sea Watch, da quello di Agrigento.

Il sequestro della nave

In caso di reiterazione del comportamento illecito scatta una «la sanzione accessoria della confisca». Anche in questo caso spetta al prefetto emanare l’atto esecutivo. Sebbene nella sostanza non è la prima volta che Sea Watch cerca di approdare alle coste italiane dopo aver tratto in salvo i migranti, non si può parlare di reiterazione perché nelle precedenti occasioni il decreto non era stato ancora approvato: di fatto, il divieto non esisteva.

Gli altri reati

Controversa è l’interpretazione dal punto di vista legale circa l’eventualità che la comandante Carola Rackete abbia compiuto un illecito penale non obbedendo all’ordine di fermare la nave. Il ministro dell’Interno propende per questa tesi e può vantare il precedente del caso della Mare Jonio in cui il comandante, oltre che essere indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, fu accusato anche di aver rifiutato di obbedire a una nave da guerra.

Per questo reato il codice della navigazione prevede pene fino a due anni di carcere, che salirebbero da tre a dieci anni se venisse contestata dalla procura di Agrigento anche la «resistenza contro nave da guerra». La stessa procura ha già un fascicolo aperto contro ignoti e la denuncia nei confronti della capitana potrebbe scattare dopo le verifiche dei finanzieri che hanno raggiunto e fermato la nave nella serata del 26 giugno.

Oltre alla multa prevista dal decreto Sicurezza bis, Rakete rischia quindi, come nel caso della nave Jonio, le incriminazioni previste per aver violato il codice della navigazione disobbedendo a una nave militare oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, punibile con il carcere da 5 a 15 anni nei casi più gravi. Se a quest’ultimo reato fosse associato l’aggravante dell’associazione a delinquere, il fascicolo sarebbe trasferito alla direzione antimafia di Palermo.

