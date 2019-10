Migranti, Mattarella da Copenaghen: «Serve una distribuzione su base volontaria»

«Quello dei migranti è un problema che esiste e che bisogna governare». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Copenaghen. Nella capitale della Danimarca, accanto alla premier Mette Frederiksen, ha affrontato due questioni: quella sui migranti e quella sui dazi decisi dagli Stati Uniti.

Tornare sul tema dei migranti, proprio in Danimarca, non è stato casuale. Mattarella ha spiegato che: «Ci sono aspetti che impensieriscono la gente ma bisogna far capire che il problema si risolve stroncando il traffico di esseri umani, con una distribuzione su base volontaria e con canali legali d’immigrazione. Nonché aiutando i Paesi d’origine».

La premier danese invece ha ribadito la sua linea: ha riconosciuto il lavoro dell’Italia ma ha spiegato che per Copenaghen la strada migliore per rispondere alla crisi migratoria non è quella di puntare sulla ridistribuzione ma piuttosto su nuove forme di aiuto per i Paesi da cui questi flussi provengono.

Passando poi ai dazi degli Stati Uniti, Mattarella ha spiegato che anche questo problema deve essere affrontato insieme dai Paesi europei: «Si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico. Per questo serve una risposta unita dell’Unione Europea. Nessun Paese da solo può pensare di risolvere la questione dazi. Mi auguro che l’applicazione delle misure non venga mai attuata».

