Bonaccini e la foto da “palestrato”. I sostenitori non la prendono bene

Stefano Bonaccini in versione palestra. Il governatore dem della regione Emilia Romagna, attuale candidato per il secondo mandato, ha postato sui suoi canali social una foto che lo ritrae mentre è impegnato a fare ginnastica in palestra. Con il commento: «Forza! Con @giuliomanfredi a @corporestudiochinesiologico». Un post che non sembra aver riscosso il successo dei suoi follower, anche fra i sostenitori del governatore.

Non è il primo caso in cui Bonaccini si mostra intento in performance atletiche, come mette in rilievo Antonio Amorosi su Affari Italiani. Il 13 settembre aveva pubblicato una fotografia che lo immortalava mentre correva sul tapis roulant, mentre il 15 dello stesso mese aveva postato un’immagine che a molti era sembrato un fotomontaggio: il governatore in gessato blu, in posa vagamente riverente, sul palco del gran premio di Misano, che applaude ai vincitori della gara motociclistica.

Come si diceva, i sostenitori di Bonaccini sembrano non aver apprezzato questa trasformazione dell’immagine del governatore: da amministratore dal volto rassicurante a combattente karateka. Sono infatti molti i commenti che manifestano un giudizio negativo su questo tipo di comunicazione da parte di un politico.

