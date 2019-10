Sondaggi Index, la Lega ancora primo partito. Pd e M5S in calo

Il partito di Matteo Salvini scende di 0,2 punti percentuali ma rimane in cima alle intenzioni di voto degli italiani

La Lega perde consensi, ma rimane il primo partito in Italia. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio diffuso da Index research, mostrato in onda nel corso della trasmissione di La7 Piazza Pulita.

Il Carroccio passa dal 32,5% del 3 ottobre al 32,3% di oggi. In calo anche il Partito democratico che scende di 0,2 punti percentuali, ottenendo il 20,1% delle preferenze.

Cala nei consensi il Movimento 5 stelle: in discesa di quasi un punto percentuale. Stabile invece Fratelli d’Italia che è rimasto attorno al 7,4%. Lieve crescita per il partito di Matteo Renzi. Italia Viva passa dal 4,5% al 4,7%. Invariato infine il consenso per Forza Italia che si assesta sul 6% delle preferenze.

