Maxi rogo a Los Angeles, 100mila persone evacuate e un morto

Almeno 100mila persone sono state evacuate, una persona è morta. È il bilancio provvisorio di un maxi incendio divampato a Los Angeles. Le fiamme del rogo denominato “Saddlebridge” si sono propagate nella notte dopo che un camion della spazzatura ha riversato dei rifiuti in fiamme tra la vegetazione.

#BREAKING: The #SaddleridgeFire has completely consumed the 5 freeway in the #newhall pass… MAJOR FIRE EMERGENCY #losangeles @abc7 #abc7eyewitness pic.twitter.com/kSmr7EExT0