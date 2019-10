Casaleggio: «Spero che l’alleanza col Pd duri più della precedente. L’assenza delle ex ministre? Un errore» – Video

Davide Casaleggio è il primo dei big ad arrivare alla manifestazione di Italia 5 Stelle a Napoli. Secondo gli organizzatori sono già stati superati i 10mila ingressi. Sul palco Casaleggio insieme ai vertici dell’associazione Rousseau (Enrico Sabatini, Pietro Dettori e Max Bugani) ha ricordato il primo meet-up a cui aveva partecipato, a Milano: «Da allora abbiamo fatto passi da gigante».

«Spero che l’attuale alleanza con il Pd duri più di quella precedente con la Lega» ha detto il presidente dell’associazione Rousseau che ha definito un errore l’assenza alla manifestazione M5s delle ex ministre Lezzi e Grillo. E sulle tensioni interne al Movimento 5 Stelle ha aggiunto: «La Carta di Firenze? Non so chi l’abbia firmata».

