Italia a 5 Stelle, Di Maio annuncia: «Chiederemo stop armi alla Turchia». Conte: «Non accettiamo ricatti da Erdogan»

«Basta armi alla Turchia». Luigi Di Maio ha dato inizio alla “festa” del Movimento 5 Stelle tra urla e fischi degli attivisti che hanno gridato al ministro degli Esteri di bloccare il rifornimento di armi italiane ad Ankara.

«Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi», ha promesso Di Maio. «Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa», ha continuato il ministro prima di dare inizio alla serata.

Poi la parola è passata a Giuseppe Conte che ha assicurato che l’Italia non accetterà ricatti sui migranti da Erdogan. E alla battuta del giornalista: «Come va con i servizi segreti?» in riferimento al coinvolgimento italiano nel Russiagate, il premier ha risposto: «Ho già chiesto di riferire al Copasir. Dopo spazzerò via tutte le fesserie che sono state dette in giro».

Conte: «Preoccupati per la sentenza della Cedu su ergastolo ostativo»

Sull’ergastolo ostativo «siamo preoccupati perché le sentenze si rispettano ma questa della Cedu apre uno scenario che non lascia tranquilli: tutto il nostro impianto sanzionatorio era basato su questo», ha detto Giuseppe Conte.

E ha aggiunto: «Questo rischia di aprire la strada a tanti altri ricorsi: confidiamo che questo impianto possa tenere, perché siamo convinti che possa essere giustificato questo meccanismo, perché efficace nella lotta alle associazioni mafiose».

Conte: Sì al carcere per i grandi evasori, no al partito personale

Il premier Conte ha poi toccato il tema del carcere per i grandi evasori, dicendosi favorevole alla misura. «In caso di conclamata, grave evasione non capisco perché non bisogna andare in carcere».

E sulle continue voci relativa alla possibile nascita di un suo partito, Conte nega nuovamente tale possibilità. «Ci sono già molti soggetti politici – spiega il premier – dobbiamo lavorare con quelli che ci sono. Dobbiamo lavorare con le forze di maggioranza, abbiamo un’occasione storica. Io lavoro benissimo con il M5s».

Di Maio dà inizio alla festa

Di Maio, dal palco della kermesse, ha elencato gli ultimi successi del Movimento a partire dal taglio dei parlamentari. E a chi si pone in modo critico rispetto al cambio di alleanza del M5s, ora con il Pd e prima con la Lega, Di Maio risponde: «Essere post-ideologici significa cercare terza via». In seguito, Di Maio ha dato il benvenuto sul palco al premier Giuseppe Conte per un’intervista doppia.

La serata di Italia a 5 stelle

Ci sono tutti, o quasi. Da Luigi Di Maio a Davide Casalaggio, da Beppe Grillo a Roberto Fico, i big del M5s sono a Napoli alla manifestazione Italia a 5 Stelle per festeggiare i 10 anni del Movimento.

Qualcuno ha già parlato, su Facebook o al momento dell’arrivo alla manifestazione, per chiarire cosa ne pensa di questioni cruciali come l’alleanza con il Pd e il rischio di scissione interna. Qualcun altro dirà la sua dal palco.

Atteso l’intervento a due di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi parlerà anche Roberto Fico che ha già detto di essere contrario a trasformare in alleanza l’accordo di governo, appello lanciato ieri, 11 ottobre, da Nicola Zingaretti.

Beppe Grillo nel villaggio allestito nella mostra Otremare di Napoli per celebrare i 10 anni dalla fondazione del Movimento 5 stelle, 12 ottobre 2019. ANSA / CIRO FUSCO

Prenderanno parola anche Davide Casaleggio e Beppe Grillo. Casaleggio che ha già definito «un errore» l’assenza di Barbara Lezzi e Giulia Grillo. Max Bugani, uno dei soci dell’associazione Rousseau, non ha risparmiato una frecciatina alle due ex ministre: «Qualcuno si è montato la testa». Secondo gli organizzatori nel pomeriggio si contavano alla manifestazione almeno 8mila persone. Intanto tra gli attivisti presenti ci sono malumori e contrarietà su un possibile alleanza Pd-M5s.