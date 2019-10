Italia 5 Stelle, l’abbraccio di Grillo a Raggi: «Fate un applauso a questa guerriera» – Il video

Dopo i momenti di tensione al momento dell’arrivo di Virginia Raggi alla kermesse Italia 5 Stelle, e dopo le urla dei sostenitori contro Filippo Roma de Le Iene, la sindaca di Roma ha preso la parola sul palco di Napoli. Un discorso a cui è arrivato anche il plauso di Beppe Grillo che ha abbracciato la prima cittadina: «Fate un applauso a questa guerriera!»

L’intervento di Virginia Raggi

«Quando si passa dall’opposizione a governare si cambia. Il Movimento è cambiato», ha detto la sindaca di Roma. «Questa è l’era della maturità: ci accusano di essere cambiati, ma attenzione – prosegue la prima cittadina di Roma – ma siamo maturati. Ci siamo assunti delle responsabilità».

«Sappiamo che cosa vuol dire prendere degli impegni davanti ai cittadini e sappiamo cosa vuol dire, e quanto costa in termini di fatica portare avanti quegli impegni – prosegue Raggi – Ma si fa, è l’era della maturità. È il momento in cui noi iniziamo a raccogliere i frutti di quel che abbiamo seminato. Non è semplice, nessuno ha detto che sarebbe stato semplice».

«Ma è il momento in cui si devono fare delle scelte indipendentemente dal consenso che queste scelte creano. Bisogna fare le cose giuste anche se non portano consenso, perché se non le facciamo noi, ma chi le fa?», chiosa infine Raggi.

Il plauso di Grillo

E al termine dell’intervento della prima cittadina di Roma, il co-fondatore del M5S Beppe Grillo ha incitato gli attivisti e i simpatizzanti pentastellati presenti in platea, invitandoli ad applaudire Raggi: «Fate un applauso a questa guerriera!».

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

