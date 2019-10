Gaffe di Giletti a “Non è l’Arena”, lui replica: «Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode»

«Ma quale gaffe sull’elezione del premier! Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Conosco molto bene la Costituzione». Così risponde Massimo Giletti, interpellato dall’agenzia AdnKronos, in merito alla gaffe che lo ha visto protagonista ieri sera durante la sua trasmissione su La7, Non è l’Arena.

Il conduttore, infatti, nel corso della puntata aveva preso la parola durante l’intervento della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sostenendo che «sono anni che noi non eleggiamo» un presidente del Consiglio.

«Ma è chiaro – aggiunge Giletti – che mi riferivo a un fatto: da molti anni succede che diventi premier qualcuno che non è stato chiaramente presentato come candidato premier durante la campagna elettorale. L’ultimo presidente del Consiglio indicato come candidato premier di una coalizione già durante la campagna elettorale è stato Silvio Berlusconi, quindi dal 2008 al 2011. Poi non è più successo, né con Mario Monti, né con Enrico Letta, né con Matteo Renzi, né con Paolo Gentiloni, né con Giuseppe Conte. E secondo me non è un bene. È una cosa triste», ha spiegato Giletti per giustificare la sua uscita.

