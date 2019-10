Di Maio chiude Italia a 5 Stelle: «Chiederemo a tutti i paesi dell’Unione europea di bloccare la vendita di armi alla Turchia»

«Non abbiamo scoperto oggi che ci sono le guerre. Ma se veramente c’è una nuova Commissione europea e una nuova Unione che sta nascendo, deve essere in grado di farsi rispettare e far rispettare la vita umana». Così esordisce il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio nel suo discorso di chiusura dell’edizione di Italia 5 Stelle del decennale del MoVimento 5 Stelle.

«L’azione che sta portando avanti la Turchia è inaccettabile per i valori dell’Unione», dice il ministro degli Esteri, che annuncia un bilaterale domani mattina con il suo omologo francese. «Questo massacro che sta avvenendo tra Turchia e Siria ha visto la morte di un’attivista cui vorrei dedicare un grande applauso». Di Maio si riferisce alla segretaria generale del partito per il Futuro della Siria, Havrin Khalaf, rimasta uccisa nell’autobomba esplosa ieri a Qamishli, città curda presa di mira sia dall’Isis, che ha rivendicato l’attentato, sia dal fuoco turco.

«Domani mattina alle 6 parto per il Consiglio europeo dei ministri degli Affari Esteri. Saremo categorici: la Turchia deve cessare questa azione militare. L’Europa lo deve chiedere a una sola voce. E come Italia chiederemo di bloccare per tutti e 28 i Paesi la vendita di armamenti alla Turchia. Dobbiamo riflettere su quali sono le armi che stanno vendendo e a quali paesi», dice il grillino.

«Quando parliamo di immigrazione spesso affrontiamo l’ultimo miglio. Senza affrontare il fatto che queste persone partono da paesi dove o c’è una multinazionale che depreda risorse o uno stato europeo che vende armi».

La politica del governo

Il M5S «sarà sempre l’ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro», dice Di Maio. «Avervi ieri tutti sul palco è stata la migliore risposta alle scissioni di cui parlano i giornali».

E annuncia : «Il superticket è una delle nostre battaglie, nella legge di bilancio, a inizio 2020 o al massimo entro la metà del 2020 deve sparire per le famiglie», assicura.

«Sul carcere ai grandi evasori, vedrete che diranno che vogliamo mandarli tutti in galera», dice dal palco. «Quando qualcosa non va bene utilizzano sempre lo strumento del terrorizzare: ma se uno ha emesso fatture false per oltre 100mila euro do una multa di 40-50 mila euro lui sta sempre in attivo, se evade per un milione di euro ancora di più. Non si dica che è una misura contro i commercianti: possiamo colpire i grandi evasori con due modi, il primo è la galera il secondo è la confisca, ‘ovvero mi prendo ciò che hai preso’».

In copertina il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel villaggio allestito alla mostra Otremare di Napoli per celebrare i 10 anni dalla fondazione del Movimento 5 stelle, 12 ottobre 2019. ANSA / Ciro Fusco

