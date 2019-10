Giachetti (Italia viva) contro Zingaretti: «Raggi è un’incapace. Cosa deve fare di più? Radere al suolo la città?»

Il no all’appello di Nicola Zingaretti di trasformare in alleanza l’accordo di governo non è arrivato solo dagli esponenti e dagli attivisti del M5s, radunati a Napoli per i 10 anni del Movimento, ma anche da Roberto Giachetti, ex Pd, ora entrato nel partito di Renzi Italia viva. «Non ho nessuna intenzione di legare il mio destino politico ai 5 stelle», ha detto il deputato.

Giachetti poi ha criticato anche la posizione di Zingaretti su Virginia Raggi e non ha risparmiato un duro attacco alla sindaca di Roma: «Sta distruggendo la città. Cosa dovrebbe fare di più? Radere al suolo la capitale?»

No all’alleanza M5s-Pd

«Zingaretti parla di un’alleanza anti-sovranista? Io sono entrato in Italia Viva e penso che il ruolo di Italia Viva sia quello di creare una maggioranza riformista, quindi io non ho nessuna intenzione di legare il mio destino politico ai 5 stelle, tranne che per questo breve tratto», dice Giachetti da un’iniziativa di Italia Viva a Roma.

«Raggi si deve dimettere»

Su Raggi, invece, Zingaretti, ieri sera ai microfoni di Otto e Mezzo, aveva detto che secondo lui non dovrebbe dimettersi, ma «fare di più»: «Affrontare con più decisione e collegialità temi per troppo tempo irrisolti». Una posizione non condivisa da Giachetti. «Fare di più? E che deve fare, radere al suolo la città?». Il deputato di Italia viva non ha dubbi: «Raggi si deve dimettere perché è un’incapace che sta distruggendo la città».