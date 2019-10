Berlusconi punge Gazidis: «Ha salvato il Milan dalla serie D? Lo dica nel cesso»

Si gode il suo Monza, sempre più capolista in Lega Pro, e tra una domanda e l’altra va all’attacco del presidente del Milan attuale. Silvio Berlusconi usa un eloquio forte per commentare le parole di Gazidis, il numero 1 dei rossoneri che ha dichiarato di aver salvato il Diavolo dalla serie D: «Sono frasi che è meglio non dire – dice Berlusconi – . Oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice».

La dose di veleno viene, poi, rincarata: «Cosa deve fare il Milan per tornare ai vecchi fasti? Molto semplice, ma difficile da realizzare: bisogna ridarlo a Silvio Berlusconi».

Il nuovo San Siro

L’ex presidente rossonero ha parlato anche dei progetti per l’eventuale, nuovo San Siro: «I progetti sono molto buoni, anche se noi siamo legati con il cuore a San Siro. Mi auguro si trovi una soluzione che non imponga l’abbattimento dello stadio. E’ il campo dal quale si vede meglio la partita».