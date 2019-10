Nervi tesi nel governo, barricate M5s per Quota 100. Veleni dal Pd: «Non vogliono aumento stipendi»

Che ci fossero ancora problemi lo si era capito per il vertice della notte scorsa e per la sua conclusione. Ma soprattutto per il perdurante botta e risposta tra renziani e Movimento 5 Stelle riguardo alla soppressione di Quota 100 che l’ex premier e i suoi di Italia viva vorrebbero ottenere e su cui invece Di Maio è stato molto chiaro: Quota 100 non si tocca.

Ma il problema è un altro: per una manovra che comunque, a quanto pare, non avrà “effetti speciali” mancano ancora alcune copertura adeguate. Perché non si può sperare troppo in miracolosi risultati immediati della lotta all’evasione fiscale.

Per noi irrinunciabile l’aumento degli stipendi grazie alla riduzione delle tasse.Poi niente aumento Iva, eliminazione superticket, asili nido gratuiti, fondo famiglie,piano casa, lotta all’evasione,più investimenti dei comuni,green economy.Le idee Pd sono nella legge di bilancio — Dario Franceschini (@dariofrance) October 14, 2019

Soprattutto se si scartano quelle misure drastiche (le manette agli evasori) che sono rientrate nel dibattito. Si tratta di misure che possono essere controproducenti soprattutto dal punto di vista del consenso, spaventando i cittadini/contribuenti per l’eccesso punitivo, si dice in molte aree della maggioranza.

Ma quel che nelle ultime ore ha infastidito e preoccupato di più il Presidente del Consiglio e non solo lui è stata la corsa alle soffiate propagandistiche, alle misure sussurrate alle agenzie e ai giornali per rivendicarne il merito all’una o all’altra forza di governo. Col risultato di creare un dedalo di proposte che poi non trovavano rispondenza nell’articolato della manovra in questo momento sul tavolo del ministro dell’economia Gualtieri, del sottosegretario alla presidenza Fraccaro e dello stesso premier. Quindi si torna ai box, come si direbbe in un gran premio di Formula 1, rinviando tutto a domani sera, magari con la Safety Car in pista.

Sale la tensione

A 24 ore dal Consiglio dei ministri sulla legge di bilancio resta la trincea del M5S contro l’aumento delle tasse e per il taglio del cuneo alle imprese. Al centro del confronto in maggioranza, riferiscono fonti qualificate, le imposte sulle schede ricaricabili Sim, la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Tutte proposte, si sottolinea, che sarebbero state avanzate dal Pd e su cui il M5S invece non avrebbe alcuna intenzione di indietreggiare.

La tensione tra Pd e M5s sulla manovra, quindi, cresce: il braccio di ferro sul taglio del cuneo fiscale ai lavoratori e su quota 100 sarebbe tra le cause dello slittamento del Consiglio dei ministri. È quanto confermano in ambienti Dem: «I Cinque stelle non vogliono l’aumento degli stipendi, per salvare quota 100», afferma una fonte. «Ma come ha detto Franceschini poco fa, all’intervento per i lavoratori noi non rinunciamo».

Cgil, Cisl e Uil al termine dell’incontro al Mef sulla manovra confermano le tensioni nel governo. I sindacati sono uniti nel dire che «Quota 100 non si tocca» ma sul punto «il Governo è ancora diviso e sta valutando».

A conferma che nel governo ci siano attriti su Quota100 arrivano anche le parile della ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellonova che su twitter scrive: «Quota100 è una misura a tempo e per pochi, che non considera i lavori usuranti, discrimina i lavoratori e toglie risorse a migliaia di giovani e famiglie. Abbiamo sì bisogno di una riforma pensionistica ma seria, strutturale, che non gravi sulle spalle dei nostri figli».

#Quota100 è una misura a tempo e per pochi, che non considera i lavori usuranti, discrimina i lavoratori e toglie risorse a migliaia di giovani e famiglie. Abbiamo sì bisogno di una riforma pensionistica ma seria, strutturale, che non gravi sulle spalle dei nostri figli. — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) October 14, 2019

Leggi anche: