Roma, autobus contro albero: 29 feriti (5 gravi) . Atac avvia indagine

Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. È successo dopo le 9 sulla via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Ventinove, al momento, le persone ferite trasportate in ospedale. Nove sarebbero gravi. L’Atac ha avviato un’indagine interna.

prime foto dello schianto di un bus poco dopo le 9 sulla Cassia, (altezza Via Oriolo).

Il bus era in servizio sulla linea 301. Si registrano diversi feriti. Ambulanze sul posto#UltimOra #Roma pic.twitter.com/t3uQynXxMC — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) October 16, 2019

I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus, ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Alcuni sono stati estratti dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo.

La polizia locale ha chiuso un tratto di via Cassia, fra via San Godenzo e via Oriolo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.