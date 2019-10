Le espressioni della traduttrice italiana di Trump diventano virali: «Sei tutti noi»

Le sue espressioni ora concentrate ora sbigottite hanno conquistato il web. L’incontro bilaterale tra i presidenti di Usa e Italia non è stata una passeggiata per nessuno, traduttrice compresa.

The look of the White House Italian translator as Trump says President Mozzarella for the Italian President and says U.S. and Italy have been allies since Ancient Rome. Hot fucking damn pic.twitter.com/ecrIaRFvOI — Danny Keetz, Drunk Assistant to the GM (@DKeetz) October 16, 2019

La donna, che ha tradotto gli interventi di Donald Trump per Sergio Mattarella e i giornalisti presenti nello studio ovale, ha palesato qualche perplessità sulla scelta di parole del presidente Usa. E – è il caso di dirlo – glielo si leggeva in volto. Un utente americano ha commentato la «confusione sulla faccia della traduttrice mentre traduce il “trumpese” in inglese, e poi in italiano».

Watching MSNBC cover Italian President Sergio Mattarella’s visit to White House and the bewilderment on his translator’s face as she translates Trumpese to English then to Italian. pic.twitter.com/TV4iXfP75c — James M. Reeves (@jimnassau) October 16, 2019

Una donna un mito, l’interprete italiana di #Mattarella di fronte (anzi dietro) #Trump e i suoi sever impazziti! pic.twitter.com/0W2raXPOQt — Attivissimo me 🇪🇺 🇮🇹 (@elivito) October 17, 2019

L’espressione della traduttrice italiana che sente dire a #Trump che #Italia ed #USA sono alleate dai tempi dell’impero romano 😳 e chiamare #Mattarella “President Mozzarella” 🤨 farebbero ridere se il tizio col riporto color pannocchia non fosse l’uomo più potente del pianeta.🤦‍♀️ pic.twitter.com/PwhrZtSsc8 — Lara Destino (@DestinoLara) October 17, 2019

Prima di scoprire altri dettagli, il popolo del web si stringe intorno alla traduttrice, ricondividendo migliaia di volte le immagini del suo sconcerto. Come scrive un utente: «È tutti noi».

The Italian translator for Trump is all of us. pic.twitter.com/Q990HtOATw — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) October 16, 2019

A guardare le riprese integrali dell’incontro, però, le espressioni della donna non sembrano cambiare più di tanto. L’interprete sembra mantenere lo stesso sguardo interessato sin dall’inizio, ancora prima che il presidente Trump cominci a parlare. Forse allora non si trattava di stupore, ma semplicemente di grande concentrazione.

