In corso la prima passeggiata spaziale tutta al femminile

Le batterie delle tute sono attivate; abbandonano la camera stagna e sono nello spazio. Per la prima volta nella storia della ricerca spaziale, sono solo donne a muoversi nel vuoto cosmico.

È la prima volta anche di Jessica Meir, mentre per Christina Koch è già la quarta passeggiata tra le stelle (e le astronaute vedranno il nostro pianeta passargli sotto i piedi). La prima in assoluto è stata la russa Svetlana Savitskaya, nel 1984; da allora 12 donne americane hanno eseguito 40 passeggiate spaziali. Kock e Meir saranno la tredicesima e la quattordicesima; si distingueranno grazie ai numeri sul casco, rispettivamente il 18 e l’11.

Gearing up for Friday’s spacewalk to help the ground teams repair one of the battery channels with @Astro_Christina . . . . first spacesuit selfie, check!✔️ Photos will be much more spectacular once we pass through the hatch. Be sure to watch live: https://t.co/8ggAQFbzAh pic.twitter.com/oXUDnDvLLY

L’avvenimento è trasmesso live dalla Nasa, ed è già stato ripreso da numerose testate internazionali. Le due donne dovranno riparare un pannello difettoso all’esterno della Stazione spaziale internazionale – si tratta in sostanza di sostituire delle batterie obsolete e lo Spettrometro Magnetico Alfa, un rivelatore di particelle cosmiche particolarmente misteriose (materia oscura, materia strana, antimateria).

Curb appeal. It’s not often I get to see my house from the outside. This photo I snapped on my spacewalk last Friday captures the habitable modules that I have called home for the last eight months. Pretty lucky to be living inside an engineering marvel. pic.twitter.com/djbnCstXfN