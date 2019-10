Tensioni tra Conte e il M5s? L’attacco dal fronte grillino: è un complotto della stampa

Tutte invenzioni della stampa le tensioni tra Giuseppe Conte e il M5s. Dal Blog delle stelle arriva un tentativo di spegnere il clima teso che si sarebbe creato nelle ultime ore nel governo sui dettagli della manovra: «Ci risiamo – scrivono i grillini – è ripartito il fango contro il Movimento: la stampa, come consuetudine quando siamo per fare qualcosa di buono, ci attacca».

«Perché agiscono così? – prosegue il post – Perché vorrebbero dividerci. Il giochino dei media ormai è vecchio e superato, cambiano i personaggi ma la trama no. Ogni giorno leggiamo gli stessi retroscena inventati. C’è sempre una scusa per attaccarci, vengono riportati virgolettati anonimi mentre c’è una intera comunità che parla mettendoci la faccia. Oggi ad esempio sui giornali leggiamo di un MoVimento contro il presidente Conte. Di attacchi, minacce e ultimatum. Niente di più falso! È il modo del sistema per spaccarci. Scrivono queste sciocchezze perché vogliono spaccare il Movimento per provare a controllarlo, ma non ci riusciranno. Gli fa male vedere un governo unito e compatto, gli fa male credere che il Movimento sta davvero cambiando le cose, anche grazie alla scelta di portare alla presidenza del Consiglio Giuseppe Conte, verso il quale ha oltre alla massima fiducia c’e’ grande stima».

Dal M5s poi aggiungono: «Gli fa male che il Movimento dica la verita’, che esprima liberamente le proprie idee. Non può esistere nessuna censura, nessuno deve pensare di poterci tappare la bocca alimentando inestinti polemiche o presunti scontri. Siamo colpevoli di dire la verità? Bene, allora saremo colpevoli a vita! Quando diciamo la verità lo facciamo solo per far emergere le cose che non vanno. Lo facciamo perché il nostro unico interesse è quello di tutelare i cittadini. Sì, tutelarli! Siamo arrivati prima in parlamento e poi al governo del Paese perché le vecchie forze politiche per anni hanno ignorato il grido di sofferenza delle famiglie, dei piccoli imprenditori, degli artigiani, dei giovani lavoratori. Di tutte quelle fasce deboli che non sono mai state rappresentate a dovere dalla politica. Il MoVimento ha avuto il compito di dare risposte a questa gente. In questa manovra si parla, anche, di lotta all’evasione, ma solo grazie al MoVimento sono stati accessi i riflettori sulla “grande” evasione, su chi da anni evade centinaia di migliaia di euro nascondendo i soldi nei paradisi fiscali. Una vera piaga del nostro Paese. Ebbene, abbiamo avuto il coraggio di dire le cose in faccia a tutti, con estrema sincerità. Senza aver paura di nessuno. Lobby, banche, portatori di interessi niente di tutto cio’ ci intimorisce».

«La stampa ci colpevolizza per questo? – concludono dal m5s – Ce ne faremo una ragione, di certo non indietreggeremo. Noi siamo la voce del popolo, di quel popolo silenzioso che si sveglia la mattina e va a faticare pagando regolarmente le tasse. Di quel popolo che va ad alzare la saracinesca della piccola bottega di quartiere e ritorna a casa la sera, dopo 12-13-14 ore di lavoro, stanco ma onesto. Che sia chiaro a tutti: questa gente va tutelata e non martoriata. E bisogna avere il coraggio di colpire i colossi finanziari, le multinazionali, i concessionari autostradali, chi nel tempo ha fatto quel che ha voluto restando impunito. Dopo aver scongiurato l’aumento dell’IVA e salvato Quota 100, adesso dobbiamo e vogliamo lavorare al carcere per i grandi evasori, alla confisca di quello che si sono messi in tasca. I media potranno anche continuare a scrivere falsità, noi nel frattempo continuiamo a lavorare con serietà per trovare le soluzioni giuste che miglioreranno la vita degli italiani. Agli altri lasciamo i retroscena, noi pensiamo ai fatti!».

