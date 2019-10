Renzi (di nuovo) contro Quota 100: «Presenteremo emendamento per cancellarla»

Lo scontro tra i due Mattei continua anche fuori dagli studi di Bruno Vespa. Matteo Renzi si è scagliato (di nuovo) contro la riforma delle pensioni targata Lega: «Vogliamo cancellare Quota 100».

L’affondo non è rivolto solo al leader del Carroccio, ma anche al M5s che ha fatto battaglia in sede di approvazione della manovra per mantenere la riforma.

«Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno gli altri», ha detto il leader di Italia viva, definendo la riforma «ingiusta».

Italia Viva chiede abolizione totale e immediata di Quota100. Non perché servano soldi, o perché l’ha fatta un altro governo. Ma perché è la politica più ingiusta fatta in Italia negli ultimi 25 anni: fa pagare ai giovani alcuni privilegi per pochi. Invece, Ape social strutturale — Luigi Marattin (@marattin) October 13, 2019

Italia viva aveva già proposto l’abolizione della misura prima dell’approvazione della manovra 2020. Ma il M5s aveva fatto muro, portando a una riconferma. Anche il Pd mal sopporta la riforma, anche se ha mantenuto una posizione più moderata parlando di “revisione” e non di cancellazione.

