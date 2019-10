Zaia: «Bisogna togliere il Galateo alle forze dell’ordine e riconsegnare loro il manganello»

Un intervento shock quello del governatore del Veneto, Luca Zaia durante la manifestazione di oggi, 19 ottobre, a piazza San Giovanni. Che inizia con i ringraziamenti al leader della Lega per poi alzare i toni.

«Grazie a Matteo Salvini che è l’artefice di questa manifestazione e a tutti voi che se non ci foste bisognerebbe inventarvi», inizia. Poi aggiunge: «Esiste la gestione possibile di tutto quello che è l’ordine pubblico e la legalità. Ci sono solo tre cose da fare. Prima di tutto, fare in modo che i cittadini possano difendersi e non finire nel banco degli imputati se vengono aggrediti.

Poi, inasprire il codice penale e infine togliere il Galateo alle forze dell’ordine e riconsegnare loro il manganello. Non è possibile che quando vengono aggrediti debbano stare li tremanti senza replicare. Noi siamo dalla loro parte».

Nella gestione della sicurezza rientra anche quella dell’immigrazione: «Agli immigrati, lo ha dimostrato Matteo, come si possono gestire i loro flussi. Questa piazza chiede legalità e rispetto delle regole. Che sostiene con molto rispetto che se c’è un posto di lavoro libero prima lo si dà a uno dei nostri e poi a uno di fuori. E’ scritto dalla Costituzione, non dallo statuto della Lega».