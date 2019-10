Le foto bufala della sporcizia lasciata a Piazza San Giovanni dai manifestanti leghisti e non solo

Diversi utenti hanno pubblicato tra il 19 e il 20 ottobre 2019 alcune foto serali di Piazza San Giovanni piena di sporcizia a dimostrare che i manifestanti dell’evento organizzato dai partiti di destra, capeggiati dalla Lega, hanno lasciato un vero e proprio macello. Ecco cosa scrive Jo (@joem5s):

Stasera Piazza San Giovanni, dopo il passaggio dei barbari …. 🤮🤮🤮

Una prima falsa foto pubblicata il 19 ottobre 2019.

Ecco invece la foto pubblicata dall’utente DoraAntifascista #IoStoconilPopoloCurdo (@LunaAntifascist):

Roma, piazza San Giovanni Ecco le tracce evidenti del pensiero fascio-rutto-leghista…

La seconda foto pubblicata da un altro utente Twitter.

Queste foto sono state scattate da Massimo Barsoum (Toiati) a seguito del concerto del Primo Maggio del 2014.

Le foto pubblicate da Il Messaggero.

Le foto dello stesso anno erano state usate anche a inizio 2019 per diffondere altre bufale sul concertone, come spiega un articolo di Butac. Tuttavia non sono le uniche usate per denigrare la giornata del 19 ottobre, ecco un’altra foto che troviamo nel seguente tweet a sinistra:

La stessa foto era stata usata per attaccare i manifestanti ambientalisti nel marzo 2019 che avevamo trattato in un precedente articolo. Per le altre vi faremo sapere.