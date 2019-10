Facebook oscura la pagina del Primato Nazionale per spam. CasaPound grida alla censura: «Ci vediamo in tribunale»

Dopo le pagine ufficiali di CasaPound, questa mattina Facebook ha nascosto anche quella de Il Primato Nazionale, testata che si autoproclama «quotidiano sovranista», strettamente collegata alla formazione di estrema destra.

«La censura di Facebook si abbatte sul Primato Nazionale. Stamattina intorno alle ore 9 il social di Mark Zuckerberg ci ha comunicato che la nostra pagina è stata nascosta. Dunque per quasi 90mila utenti che avevano cliccato mi piace non sarà più possibile vedere aggiornamenti, notizie e semplici post. Una vera e propria censura», scrive Davide Di Stefano di CasaPound sul sito della testata. «Per ora la pagina non è stata disattivata del tutto ma solo “nascosta”, prassi già utilizzata con diversi consiglieri di CasaPound, prosegue. L’oscuramento della pagina precede la disattivazione».

A settembre decine di pagine legate a CasaPound e Forza Nuova sono state rimosse dai due più importanti social network, Facebook e Instagram. «Diffondono odio». Immediata la reazione dei diretti coinvolti che, non potendo più utilizzare i loro account su Facebook, si erano riversati su Twitter. Su questo nuovo episodio, per ora, il leader di CasaPound Italia su Twitter tace.

«Viola gli Standard della community in merito allo spam»

La motivazione fornita da Facebook è che, scrive ancora Di Stefano, «il Primato Nazionale viola i nostri Standard della community in merito allo spam». Per l’esponente di CasaPound si tratta di «azione censoria» iniziata, a suo dire, dopo la pubblicazione di un articolo due giorni fa, «dove in esclusiva abbiamo riportato la lettera di risposta dei legali di Zuckerberg in merito alla censura di CasaPound, in vista della prima udienza presso il Tribunale civile di Roma il prossimo 13 novembre». Il post, dice Di Stefano, «è stato eliminato da Facebook dopo nemmeno cinque minuti con la motivazione della violazione della normativa sullo “spam”».

Per Di Stefano «è evidente che si tratta di una ritorsione di Facebook che non ha gradito determinati contenuti. Non potendo operare una censura politica, questa volta è stata utilizzata la scusa dello spam». E annuncia le vie legali: «Il colosso di Menlo Park dovrà rispondere in tribunale».

La pagina principale del Primato Nazionale con oltre 80 mila mi piace è stata nascosta. Questa pagina è una pagina di "riserva" dove vengono pubblicati alcuni degli articoli del nostro sito. Posted by Il Primato Nazionale – Quotidiano sovranista on Thursday, October 31, 2019

Cercando ‘Il Primato Nazionale’ nel motore di ricerca di Facebook si trova oggi una pagina chiamata “Il Primato Nazionale – quotidiano sovranista”: pagina «di riserva», si spiega, per pubblicare alcuni articoli del sito.

