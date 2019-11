Halloween, Greta si traveste da se stessa per spaventare i negazionisti del cambiamento climatico

È passato più di un anno da quando una sconosciuta Greta Thunberg si è seduta per la prima volta fuori dal parlamento svedese per chiedere ai politici del suo Paese azioni più incisive sul cambiamento climatico.

Era agosto 2018 e oggi a 15 mesi di distanza il nome dell’attivista e le sue battaglie per il clima sono note in tutto il mondo. Tanto che Greta, a quanto pare, non ha bisogno nemmeno di travestirsi per la festa di Halloween per spaventare i negazionisti del cambiamento climatico.

A ironizzare è la stessa 16enne in un post su Instagram. «Quindi oggi è Halloween. Non lo festeggio a casa, ma ho pensato di provare. E a quanto pare, quando si tratta di spaventare un gruppo di negazionisti della crisi climatica, non devo nemmeno vestirmi», ha scritto l’attivista. Seguito dall’hashtag #trickortreat. Dolcetto o scherzetto?

Leggi anche: