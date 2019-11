Ilva, il governo attacca Arcelor Mittal: «Non ci sono i presupposti per la chiusura»

L’Arcelor Mittal sgancia la bomba e al governo cercano di rimettere insieme i pezzi prima che sia troppo tardi. Secondo fonti presenti al tavolo al Mise, il Governo “non consentirà la chiusura dell’Ilva”: per i ministri non esistono presupposti giuridici per il recesso del contratto, e convocheranno immediatamente l’Arcelor Mittal a Roma. Il che, però, non vuol dire che riusciranno davvero ad impedire l’addio dell’azienda.

Al Ministero per lo Sviluppo Economico si sono riuniti urgentemente alle tre e mezza di oggi, 4 novembre, i ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, quello del Sud Giuseppe Luciano Provenzano e dell’ambiente Sergio Costa. Tutti convocati per fare il punto sul futuro dell’Ilva dopo la comunicazione dell’azienda di voler rescindere il contratto. Erano presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Certo, la situazione è grave. A un anno dall’insediamento, l’Arcelor Mittal ha chiesto oggi ai commissari dell’Ilva di «assumere la responsabilità delle operazioni e dei dipendenti entro 30 giorni» dal ricevimento del comunicato di rinuncia dell’acquisto degli stabilimenti. L’Arcelor Mittal decide così di ritirarsi e di restituire l’Ilva allo Stato.

Una delle questioni principali, oltre alla crisi del mercato, è l’abolizione dello scudo penale per la riconversione dell’impianto. Con effetto dal 3 novembre 2019, il Parlamento, a seguito dell’approvazione del decreto Salva imprese, ha eliminato la protezione legale necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale. L’immunità era stata introdotta da una legge del 2015 ed era stata tolta la scorsa primavera, col decreto legge Crescita, per poi essere reintrodotta, modificata e circoscritta, col decreto legge Imprese di settembre.

Immagine di copertina: Stefano Patuanelli, foto di repertorio