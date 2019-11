Chi è Fabiola Gianotti, la scienziata italiana confermata alla guida del Cern

È la prima volta che la direzione del Cern (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) di Ginevra viene confermata per un secondo mandato. Si tratta di Fabiola Gianotti, fisica romana 59enne, rieletta alla guida del prestigioso centro di ricerca con 19 voti su 23.

#BREAKING @CERN Council appoints Fabiola Gianotti for a second mandate as CERN Director-General. More to come. pic.twitter.com/FraDlsz8Q9