Roma, nuovo rogo nella libreria antifascista “La Pecora Elettrica”. Raggi: «Gesto inquietante»

Il locale, distrutto dalle fiamme lo scorso 25 aprile, avrebbe dovuto riaprire domani. È prevista l’apertura di un fascicolo d’indagine per incendio doloso

«L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto». A dirlo è Daniele, il proprietario de “La pecora elettrica”, la libreria bistrot dichiaratamente antifascista di Centocelle, andata a fuoco lo scorso 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione, a causa di un ordigno artigianale esploso davanti all’ingresso.

«Non siamo ancora in grado di quantificare i danni prodotti da questo nuovo incendio – prosegue il titolare della libreria – non sarà possibile riaprire domani 6 mesi dopo il primo rogo come avevamo previsto. Siamo stati allertati nella notte dal sistema di allarme che avevamo fatto installare nel negozio».

Invece un nuovo rogo divampato intorno alle 3 della notte scorsa, tra il 5 e il 6 novembre, ha nuovamente distrutto il locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le cause del nuovo incendio sono da chiarire, ma non si esclude, ancora una volta, l’origine dolosa.

È attesa nelle prossime ore in procura la prima informativa dei carabinieri della Compagnia Roma Casilina sull’incendio. I pm romani apriranno dunque formalmente un fascicolo di indagine per il reato di incendio doloso.

Raggi: «Gesto inquietante»

Il primo commento istituzionale dopo il rogo è arrivato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. «Inquietante l’ennesimo rogo alla libreria La Pecora Elettrica a Roma – scrive la sindaca Raggi su Twitter – Se fosse confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza!».

La riapertura prevista per il 7 novembre

«Un po’ di paura c’è – aveva dichiarato il proprietario proprio nei giorni scorsi – ma cerchiamo di non pensarci. Certo, siamo consapevoli che il territorio sembra fuori controllo. Non sentiamo la presenza delle istituzioni».

Doveva essere «l’inizio di un nuovo viaggio, accompagnati da amici fidati e da una comunità che travalica i confini del quartiere e della città – si legge nell’invito all’evento su Facebook – una festa, un’occasione per rivederci tutti insieme, per conoscerci e riconoscerci, ricominciare a costruire progetti e condividere sogni». Ma il nuovo incendio ha fatto slittare l’appuntamento a lungo atteso.

