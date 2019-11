Ucraina, cori razzisti contro il brasiliano Taison: spara il pallone in tribuna alla Balotelli, e scoppia in lacrime – Video

Siamo al 74′ della sfida tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev. Tra Taison e la porta un difensore lento, che si lascia cadere. L’arbitro fischia, dalla tifoseria di casa piovono fischi e i soliti stupidi ululati.

Taison e Dentinho, connazionale brasiliano, sono presi di mira dal fischio di inizio da cori e insulti razzisti. Il secondo non cede, ma il primo ne ha abbastanza: dito medio e pallone calciato verso il settore più rumorosamente incivile. L’arbitro, Mykola Balakin, applica il regolamento e lo espelle, per poi sospendere (per soli cinque minuti) la partita. Taison esce dal campo incredulo, con le lacrime agli occhi.

I due giocatori avevano già parlato del comportamento dei tifosi al direttore di gara, che aveva chieso un annuncio dall’altoparlante. Ma la tifoseria della capitale ucraina sono poco sensibili agli appelli: prima della gara si sono presi gioco della campagna anti-razzismo del loro stesso club, distribuendo sticker con scritto un «mi piace al razzismo».

A graphic from Dinamo fans mocking a club campaign. “Like to Racism” it says.



In 2015 #Kiev were sanctioned by UEFA for an awful physical attack on African fans at a Champions League match against Chelsea. Since then ‘Say no to racism’ has replaced a sponsor on match-day shirts. pic.twitter.com/y830c3V9K8