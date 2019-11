Il M5s attacca Zingaretti: «Pensa a ius soli e dl sicurezza mentre mezz’Italia è sott’acqua»

«Siamo sconcertati», è il commento che arriva da fonti del M5s. «C’è mezzo Paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese». E ancora: «Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare».

L’affondo comincia a circolare pochi minuti dopo la fine del lungo discorso del segretario del Pd Nicola Zingaretti a chiusura dell’iniziativa “Tutta un’altra storia”.

Sul palco di Bologna, il leader dem aveva tuonato poco prima: «Ci battiamo perché al più presto si rivedano i decreti Salvini dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e lo ius soli, certo che lo faremo». E poi: «Ci vuole serietà, non comizi», aveva concluso Zingaretti riferendosi evidentemente al leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini che non ha tardato a intervenire sul tema su cui il leader del Pd si è più scaldato davanti al pubblico bolognese, con un registro inconsueto per i suoi standard.

«Siamo pronti a dare battaglia – ha subito replicato il segretario della Lega – dentro e fuori il Parlamento. Per fermare lo Ius Soli ed evitare che si cambino i decreti sicurezza». L’hashtag con cui è stato diffuso in chat il messaggio di Salvini è, al solito, #governoclandestino.

Leggi anche: