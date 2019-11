Mattia Santori, la «sardina» che ha riempito piazza Maggiore a Bologna: «Prodi? Non lo conosco»

Mattia Santori, 32 anni, è il giovane che – insieme a Roberto, Giulia e Andrea – è riuscito a riempire piazza Maggiore, a Bologna. Una risposta pacifica alle iniziative elettorali di Matteo Salvini che, dopo aver conquistato l’Umbria, è pronto a prendersi anche l‘Emilia Romagna. Insomma, le “sardine” contro i leghisti.

«La manifestazione? Non ci aspettavamo tutta questa folla, senza un euro abbiamo portato 15mila persone in piazza. Un’emozione incredibile, c’era gente che non scendeva in piazza da una vita» ha spiegato Santori a L’Aria che tira, la trasmissione tv in onda su La7.

E sull’indiscrezione del giornale La Verità secondo cui ci sarebbero rapporti tra Santori e Romano Prodi, il fondatore delle “sardine” replica: «Non lo conosco, nessun rapporto. Io faccio quattro lavori, sono anche ricercatore nella società che l’ex ministro Alberto Clò fondò con Romano Prodi. Lui, però, si staccò subito».

