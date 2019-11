Israele: decine di obiettivi colpiti in Siria dopo il lancio di razzi iraniani

«In seguito al lancio di razzi verso il Golan da parte di una forza iraniana situata in territorio siriano, Israele ha colpito questa notte decine di obiettivi militari in Siria» . Ad annunciarlo è un portavoce militare israeliano.

Durante l’operazione sarebbero stati centrati obiettivi della Forza Quds iraniana e obiettivi delle forze armate siriane. Il portavoce ha aggiunto anche che Israele continuerà a operare contro l’approfondimento della presenza militare iraniana in Siria.

«Durante l’attacco – ha aggiunto il portavoce – da una batteria di difesa aerea è stato lanciato un missile verso gli aerei da combattimento israeliani malgrado i nostri chiari avvertimenti. Di conseguenza sono state distrutte anche alcune batterie di difesa aerea siriana».

Secondo il portavoce l’attacco compiuto ieri, 19 novembre, da parte di forze iraniane «è una chiara prova a conferma della volontà dell’Iran di mettere radici militari in Siria, cosa che minaccia la sicurezza israeliana, la stabilità regionale ed il regime siriano».

Breaking video footage emerges huge fire ripping through unknown object in southern #Damascus amid #Israeli airstrikes. pic.twitter.com/5LHaG3AHxO — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) November 19, 2019

Israele infatti considera il regime siriano responsabile per attacchi lanciati dal proprio territorio verso lo Stato ebraico. Inoltre Israele continuerà ad operare contro l’approfondimento della presenza iraniana in Siria.

L’annuncio, come riporta The times of Israel, è una delle rare ammissioni di attacchi militari compiuti da parte di Gerusalemme. «Ho reso chiaro che chiunque ci attacchi, verrà attaccato», ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Fonte video copertina: Twitter | Majd Fahd

Fonte foto copertina: Twitter | @Ibra_Joudeh

