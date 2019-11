Londra, condannati due ventenni italiani per stupro: inchiodati dai video in cui festeggiavano

Due italiani, Lorenzo Costanzo (26 anni) e Ferdinando Orlando (25 anni), sono stati condannati a sette anni e mezzo di carcere per aver abusato sessualmente di una 23enne in un nightclub a Londra.

I due giovani hanno abusato della giovane in visibile stato d’ebbrezza – come ammesso da lei stessa durante il processo – all’interno di uno stanzino del Toy Room Club, un night club di Soho, a Londra, nel febbraio 2017.

La sentenza risale allo scorso 15 ottobre, ma il giudice della Isleworth Crown Court di Londra, secondo le norme del Common Law anglosassone, si era riservato di renderla nota in seguito la durata del periodo di detenzione.

Il processo

Durante il processo è stato proiettato il video di una camera di sorveglianza che mostra i due italiani ridere, congratularsi a vicenda e darsi il cinque all’uscita dallo stanzino in cui avevano appena abusato sessualmente della giovane.

I due erano stati fermati dalla polizia un anno dopo l’accaduto. Lorenzo Costanzo, il 26enne originario del Bolognese, era rientrato a Londra per assistere a una partita di calcio a marzo 2018 ed è stato arrestato all’aeroporto di Heathrow. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione di 40 mila sterline, così come il 25enne napoletano che si era consegnato spontaneamente un mese dopo.

La polizia ha potuto individuare i due solo attraverso i video registrati dalle telecamere di sorveglianza, perché la ragazza sia alla polizia che in aula ha ammesso di non ricordare nulla di quanto accaduto tra i baci scambiati con i due nel locale e il momento in cui si è ritrovata da sola e sanguinante nel bagno delle donne del locale.

