Migranti, terzo sbarco “autonomo” a Lampedusa in poche ore. Le Ong chiedono un porto sicuro per quasi 350 naufraghi

Terzo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa: i migranti – 37 in tutto tra cui tre donne – sono approdati in nottata con un barcone a Cala palme, dentro il porto dell’isola.

Sono stati fermati dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri e accompagnati all’interno del centro di accoglienza hot spot dell’isola dove si trovavano gli altri arrivati ieri. Si tratta di 14 persone di origine tunisina arrivate in serata su una piccola imbarcazione e 74 migranti sbarcati ieri mattina.

Intanto secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), a causa di un miglioramento delle condizioni meteo, negli ultimi giorni sarebbero riprese anche le partenze ‘più numerose’ dalla Libia.

BREAKING: Sollievo sulla #OceanViking dove 90 p. vengono salvate da un gommone in pericolo, trovato a seguito di una ricerca che è durata quasi 24ore. I sopravvissuti dicono di aver lasciato la Libia martedì sera: 2 giorni in mare prima che fossero individuati a 82 NM dalla costa pic.twitter.com/VJK1kIPUFr — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) November 21, 2019

In questo momento ci sono anche tre navi delle Ong nella zona Sar maltese che hanno salvato molti migranti e hanno rifiutato l’approdo a Tripoli (considerato un porto non sicuro). Chiedono di sbarcare in un porto sicuro. Si tratta dell’imbarcazione Ocean Viking (con più di 200 migranti a bordo), Open Arms (73 migranti) e Aita Mari (79 migranti).

Buenos días #openarms

Hora del desayuno en cubierta. Ha salido el sol, están vivos y cuidados. Confían en que pronto podrán desembarcar en un puerto seguro. Son muchas las personas necesitadas de asistencia médica.

Mientras, seguimos alerta y con la vista fija en el horizonte. pic.twitter.com/3CcmHR9kX6 — Open Arms (@openarms_fund) November 22, 2019

