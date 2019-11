Hong Kong, le elezioni distrettuali sono un referendum sul futuro delle proteste nella Regione

Dopo sei mesi di proteste, a Hong Kong i cittadini voteranno per le elezioni distrettuali. L’appuntamento sarà inevitabilmente anche un referendum sul futuro delle manifestazioni nella Regione amministrativa speciale.

Quest’anno, per la prima volta, tutti i 452 seggi che fanno capo ai 18 consigli distrettuali saranno rinnovati. Nonostante i consigli distrettuali non abbiano alcun potere legislativo, le elezioni potrebbero essere il primo test per le liste pro-democrazia per mettersi alla prova.

Every single one of the 452 elected constituencies will be contested on Sunday.



Many constituencies have three or more candidates, amid widespread allegations that Beijing has planted some “independent” runners to split the pro-democracy vote.



Quelle locali sono le uniche votazioni a suffragio universale che si tengono nell’ex colonia britannica. Tra i dati che fanno presupporre un’alta partecipazione ci sono quelli sull’iscrizione alle liste elettorali di 4,13 milioni di elettori, in aumento del 32% rispetto al voto del 2015.

I protagonisti

L’impennata di violenze registrata nelle ultime due settimane, soprattutto nell’Università Cinese di Hong Kong e nel Politecnico, ha diviso in due la città. Gli scontri sono aumentati a seguito della morte di uno studente universitario, caduto da un parcheggio rialzato durante una carica della polizia.

ANSA, EON HEON-KYUN | S.O.S. realizzato con gli asciugamani dagli studenti barricati nel Politecnico, 21 November 2019

Il campo pan-democratico, che schiera anche l’ex poliziotta Chaty Yau (ma che non potrà contare sull’attivista Joshua Wong, ora in libertà provvisoria dopo l’arresto), spera di fare il pieno di consensi come segnale per la polizia e la governatrice Carrie Lam, nonché per il governo centrale di Pechino. Il fronte pro-establishment, invece, punta sulla chiamata alla stabilità contro le violenze.

Tradizionalmente, le liste vicine a Pechino hanno sempre dominato questo tipo di elezioni, anche per numero di candidati: attualmente 327 distretti appartengono ai conservatori, a fronte di 124 controllati da esponenti pro-democrazia.

Questa volta, dato il proliferare delle adesioni ai movimenti anti-Cina, candidati pro-democratici saranno presenti in ogni distretto.

ANSA, Jerome Favre | Attivista pro-democrazia nel Politecnico di Hong Kong. 17 novembre 2019

Visti i recenti scontri, probabilmente ci sarà una massiccia presenza delle forze dell’ordine nei vari territori.

