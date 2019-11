A Hong Kong in migliaia festeggiano il sostegno Usa: «Viva Trump e la democrazia» – Le immagini

Sono apparse anche foto di Trump versione Rocky Balboa sugli striscioni dei manifestanti. In 100.000 in festa per la sua firma sull’Hong Kong human rights and democracy act

Bandiere americane e foto di Trump nei panni di Rocky Balboa. Erano in 100.000 a Hong Kong a festeggiare – la sera del 28 novembre – la firma del presidente americano Donald Trump sull’Hong Kong human rights and democracy act. Il pacchetto di misure a favore delle proteste anti-Pechino in corso da oltre cinque mesi nella città è stato adottato da Trump nonostante il rischio che ciò potrebbe comportare nel compromettere le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Foto: Epa

Il raduno celebrativo si è tenuto a Edinburgh Place e in molti hanno intonato slogan come «Lotta per libertà, schierati con Hong Kong» o «Viva la democrazia e viva Trump». Altri hanno definito quello di Trump un «regalo per la Festa del Ringraziamento arrivato giusto in tempo».

Foto: Epa

Il documento è stato approvato quasi all’unanimità da entrambe le camere americane e prevede che Washington possa imporre dazi e addirittura ritirare i privilegi fiscali di Hong Kong in caso di violazione dei diritti umani. È una vittoria importante per i manifestanti, dopo che già domenica i risultati delle elezioni hanno significato per loro un enorme successo.

