Antisemitismo, con la Bibbia in mano minaccia un padre con figlio nella metro di Londra: arrestato – Video

Un uomo è stato arrestato a Londra, dopo che le telecamere lo hanno ripreso in metropolitana mentre leggeva alcuni passaggi della Bibbia a un passeggero ebreo e al figlio piccolo, accusandoli di essere degli «impostori».

A riportare la notizia dell’arresto è stata la British Transport Police, la forza di polizia speciale che sorveglia le ferrovie e i sistemi di metropolitana in Inghilterra, Scozia e Galles. L’episodio di antisemitismo era stato condiviso sui social venerdì 22 novembre, ed è stato retwittato quasi 20mila volte.

Jewish man and son attacked on London Underground #antisemitism #ReplacementIdeology has a voice as Jewish man sits quietly on the tube @SadiqKhan resign now. @AntisemitismEye pic.twitter.com/wimKbKGo9s