Roma, continua la querelle Raggi-Salvini: tra dirette Facebook e contro-dirette ironiche

Matteo Salvini «il chiacchierone-solitario». Lo definisce così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video ironico postato su Twitter: una contro-diretta della diretta Facebook fatta dall’ex ministro a Roma, tra Fori imperiali, gabbiani e Campidoglio «per commentare», dice Salvini, «la totale incapacità e l’emergenza rifiuti incombente su Roma e sul Lazio».

Continua quindi lo scontro tra il leader del Carroccio e la sindaca della Capitale: una lotta partita da tempo e che si incrocia con l’appuntamento elettorale per eleggere il prossimo sindaco di Roma.

Video vs video

Matteo Salvini passeggia per le rovine della città eterna, nei pressi del Campidoglio, come compagnia soltanto qualche “simpatico” gabbiano o qualche passante – come il “Signor Marco” – che dice di riconoscerlo. Ma ci sono anche i quasi 4 milioni di follower del suo account Facebook con cui decide di condividere i suoi giudizi sulla sindaca di Roma: «C’è anche un sindaco che farebbe meglio ad andar per musei visto la gestione rifiuti: pessima. Gestione trasporti: pessima. Gestione traffico: pessima….».

È l’inizio della nuova diretta, una di quelle con cui il leader del Carroccio tiene quotidianamente aggiornati i suoi fan. Soltanto che questa volta le telecamere sono più di una: un’altra lo riprende a distanza mentre si aggira nei pressi dei Fori e del Campidoglio. Il video, finito nelle mani dello staff di Virginia Raggi, viene pubblicato sull’account Twitter della prima cittadina.

Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo… #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma pic.twitter.com/7yDfZTNQfh — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 27, 2019

«Matteo Salvini, basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo», si legge nel post a corredo della “contro-diretta”.

«Ci sono un po’ di turisti che mi guardano come uno scemo, un po’ di giapponesi che dicono “Cosa sta facendo questo qua”…» aveva rimarcato nella diretta Salvini, dopo aver annunciato di voler andare al Campidoglio per fare «“ciao, ciao” a chi amministra male, sempre peggio questa città».

A una signora che gli chiede illuminazione, forse ignara della diretta in corso, il leader del carroccio risponde, gioviale: «Passeggiamo, signora, perché ci sono i gabbiani. E a me piacciono i gabbiani».

Leggi anche: