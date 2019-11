Lavori al Nord e vuoi tornare a casa per Natale? Per risparmiare fai scalo all’estero e preparati al viaggio della speranza

Tornare a casa, per trascorrere il Natale coi propri cari, sembra essere diventata un’impresa impossibile per studenti e giovani lavoratori che dal Nord vogliono raggiungere il Sud, specialmente Catania e Palermo.

Come vi abbiamo già dimostrato, un volo di andata e ritorno può arrivare a costare addirittura 800 euro. Ma c’è un modo per aggirare l’ostacolo nella massima legalità: basta fare uno scalo all’estero. Paradossale, ma vero.

Bologna-Catania a 306 euro

Un volo, con Ryanair, da Bologna a Catania per il 20 dicembre costa al momento in cui si scrive dai 250 (solo il volo delle ore 20, ndr) ai 306 euro.

Simulazione acquisto voli | Open

La soluzione “alternativa”

Per risparmiare basta comprare un volo che da Bologna ci porti a Malta sempre lo stesso giorno: il 20 dicembre, infatti, quella tratta ha un costo di appena 21,37 euro (sempre al momento in cui scriviamo). Senza considerare che in altre giornate i costi scendono anche a 9,99 euro.

Simulazione acquisto voli | Open

Un viaggio della speranza

Arrivati a Malta, basta imbarcarsi su un catamarano che con 67 euro vi porterà a Pozzallo. Da lì, trasferimento per Catania a 15 euro. Con 100 euro, quindi, il viaggio della speranza è servito. Il risparmio calcolato, a tratta, è di 200 euro. Bologna-Malta-Pozzallo-Catania al posto di un più semplice (ma carissimo) Bologna-Catania.

Listino prezzi Virtu Ferries| Open

La testimonianza

Come raccontato dall’emittente tv siciliana Video Regione, a optare per questa soluzione ci hanno pensato alcuni ragazzi modicani, che studiano in Emilia Romagna, e che hanno acquistato un volo Bologna-Malta da 9,99 euro a tratta, poi un aliscafo da Malta verso la Sicilia e infine un bus per rientrare nelle proprie città. Così il risparmio è assicurato. Facendo, però, un giro decisamente più largo.

Foto in copertina: Ansa

Leggi anche: