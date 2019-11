Parigi, evacuata la stazione Gare du Nord dopo la scoperta di un ordigno

Disagi per i viaggiatori. La chiusura della stazione parigina ha interessato centinaia di persone

Un grosso ordigno esplosivo contenuto in borsone blu. Questa la scoperta delle forze dell’ordine di Parigi in seguito alla quale è stata decisa l’evacuazione totale della stazione ferroviaria della Gare du Nord.

Nulla di ufficiale si conosce ancora sul contenuto del borsone. Intanto, si registrano disagi per i viaggiatori. La chiusura della stazione parigina ha interessato centinaia di persone e i treni della serata in transito per la Gare du Nord hanno accumulato ritardi.

⚡DERNIERE MINUTE – #Paris : La Gare du Nord totalement évacuée par la #police après la découverte d'un obus / roquette de char dans le sac d'un voyageur. Des dizaines de trains retardés, des milliers de personnes concernées. via @LPLdirect #garedunord pic.twitter.com/uhxLgY7EoE — FranceNews24 (@FranceNews24) November 29, 2019

Fonte immagini: FranceNews 24

Leggi anche: