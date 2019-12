Alitalia, il governo verso un decreto per sbloccare il prestito da 400 milioni

Il governo, secondo quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti dello stesso esecutivo, sta valutando l’opportunità di varare già nel Consiglio dei ministri di lunedì o al più tardi giovedì prossimo, un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte (stanziati con il decreto fiscale).

La decisione sarebbe stata presa anche se non è stata ancora finalizzata la cordata per la cessione della ex compagnia di bandiera. Il premier Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nei giorni scorsi avevano ammesso che una soluzione di mercato «non era a portata di mano». Il prestito, secondo le stesse fonti, non dovrebbe però essere aumentato ma dovrebbe rimanere di 400 milioni.

Leggi anche: