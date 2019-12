Renzi, fallo di reazione contro il M5s: «Il Reddito di cittadinanza è un flop incredibile»

La produzione via Twitter del senatore Matteo Renzi è negli ultimi giorni sempre abbondante: dopo la reazione all’inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open ora il focus si sposta sulle misure economiche. Poco prima della presentazione di Italia Viva a Pistoia ecco un tweet dedicato alla misura simbolo del M5s, il reddito di cittadinanza.

Il dramma vero è che il #redditodicittadinanza è un flop incredibile. Prima o poi anche chi l’ha votato – Lega e Cinque Stelle – dovrà prenderne atto. Vanno creati posti di lavoro con #ItaliaShock altro che sussidihttps://t.co/G0yuYAzJQp — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 1, 2019

Il fondatore di Italia Viva lo definisce «un flop incredibile» rivolgendosi agli azionisti del primo governo Conte (Lega e M5s). Già all’inizio del governo Conte 2, gli esponenti di Italia Viva avevano criticato questa misura ma il capo politico M5s aveva stoppato qualsiasi ipotesi di ridimensionamento. Intanto tra i commenti al tweet di Renzi si registrano anche alcuni particolarmente critici verso le misure economiche del suo governo: dal Jobs act al bonus degli 80 euro.

Per la prima volta Renzi rivolge anche un messaggio diretto al movimento delle Sardine, che ieri ha riempito la ‘sua’ Firenze: «Bellissimo vedere la piazza piena, a gridare ‘noi non ci stiamo’. E’ tutto bello, ottimo, bene. Ma accanto alle sardine servono anche i salmoni, quelli capaci di remare controcorrente, per raccontare la verità a questo Paese e per fare le cose, per sbloccare i miliardi che ci sono per fare le infrastrutture».