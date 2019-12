L’Università di Siena si smarca dal professore che elogia Hitler. Il Rettore: «Esternazioni vergognose»

«Il Rettore, personalmente e in nome e per conto dell’Università di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su Twitter dal Prof. Emanuele Castrucci».

«L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo».

Con queste dure parole, rilasciate attraverso un comunicato stampa ufficiale sul sito dell’Università di Siena, il rettore Francesco Frati ha preso totale distanza e condannato i post pubblicati dal professor Emanuele Castrucci, insegnante di Filosofia del diritto dell’ateneo toscano.

«Le vergognose esternazioni del Prof. Castrucci – si legge ancora nella nota del Rettore – offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso».

Il Rettore condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicati Prof. Castrucci.

"Le vergognose esternazioni del Prof. Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso". pic.twitter.com/y9gXCHc5nw — Università di Siena (@unisiena) December 2, 2019

I post del professor Castrucci

Già nella serata di ieri, 1 dicembre, molti utenti di Twitter avevano segnalato e contestato i contenuti antisemiti pubblicati dal professor Castrucci, finendo col chiedere al Rettore dell’ateneo provvedimenti disciplinari nei confronti del docente.

Il rettore dell’Ateneo, inizialmente, non ha fatto riferimento ad eventuali provvedimenti disciplinari, ma si è limitato a dire che il docente «Scrive a titolo personale e se assume la responsabilità».

Caro @marcocongiu, il Prof. Castrucci scrive a titolo personale e se assume la responsabilità.

L’Università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente anti-fascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo. https://t.co/1Aejt0CNPZ — Francesco Frati (@francescofrati) December 1, 2019

Ma stamane il Rettore Francesco Frati ha deciso di smarcarsi totalmente dal professor Castrucci, che più di una volta ha condiviso sul suo profilo contenuti antisemiti e razzisti, difeso Hitler in qualità «difensore della civiltà europea», nonché riproposto le tesi di Julius Evola sui Protocolli dei Savi di Sion.

«Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo», scriveva il professor Castrucci a corredo di una foto di Adolf Hitler con il suo pastore tedesco Blondi, in un post pubblicato su Twitter.

Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 30, 2019

Leggi anche: