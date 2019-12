Nato, Donald Trump offre un passaggio in macchina a Conte e Macron – Il video

Non era iniziato nel migliore dei modi il summit Nato per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei, tra cui Francia e Italia, con l‘annuncio da parte degli Stati Uniti di nuovi dazi sulle importazioni come contromisura alla “web tax”.

Ma questo non ha impedito a Donald Trump e sua moglie Melania di offrire un passaggio a Emmanuel Macron e al premier italiano, Giuseppe Conte.

L’occasione è stata il trasferimento dal ricevimento a Buckingham Palace a 10 Downing Street, la residenza del premier britannico, avvenuta nella limousine presidenziale americana, nota come “The Beast” ovvero “la bestia.

Dopo una prolungata stretta di mano tra Emmanuel Macron (non accompagnato da sua moglie Brigitte Macron) e Melania Trump, ecco che spunta anche il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte dalla macchina.

Un secondo video: presunto gossip su Trump

Sempre al ricevimento a Buckingham Palace, in occasione del 70esimo anniversario della Nato, spunta un secondo video, realizzato dall’emittente televisiva canadese CBC, in cui si vede il presidente canadese Justin Trudeau parlottare con Emmanuel Macron e Boris Johnson.

This is quite the video from the CBC showing Trudeau, Macron, and Johnson discussing what appears to be Trump. pic.twitter.com/QDgIXwEwlk — Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 4, 2019

Secondo il Daily Mail, la conversazione sarebbe incentrata sull’abitudine del presidente americano di fare conferenze stampa molto lunghe, come nel caso di quella avvenuta in mattinata con il presidente Macron.

«Per questo eri in ritardo?», avrebbe chiesto Johnson a Macron. A rispondere è Trudeau: «Era in ritardo perché quello parla per 40 minuti» aggiungendo di aver visto «i membri del suo [Trump ndr] staff con le mascelle a terra» presumibilmente perché stupiti dalla decisione di Trump di andar avanti così a lungo.

