Cosa c’entra la Madonna con il Mes e perché Salvini ha usato Medjugorje per attaccare Conte

«Per chi crede, la madonna di Medjugorje ha dato un messaggio: le persone si giudicano dallo sguardo. Conte ha lo sguardo di chi ha paura e scappa». A dirlo è Matteo Salvini durante la trasmissione Porta a Porta. Il tema è il Mes, il meccanismo europeo di stabilità diventato negli ultimi giorni argomento di scontro tra i leader dei principali partiti. In particolare sul fondo Salva-stati, sono state molto dure le accuse di Salvini rivolte al premier: «Conte mente, se ha dato l’ok ha tradito il mandato degli italiani».

Certo, non è la prima volta che il leader della Lega, nella sua comunicazione politica, si appella a simboli cristiani e chiama in causa la Madonna. Come dimenticare l’immagine di Matteo Salvini che dal palco di piazza Duomo bacia il Crocifisso per ringraziare gli elettori dei risultati alle elezioni europee. «Affidato a Maria non il voto, ma il futuro del Paese», disse quella volta provocando polemiche e ilarità in rete.

Anche questa volta davanti all’invocazione della Madonna di Medjugorje come prova delle presunte bugie di Conte, i social si sono scatenati. Ecco qualche esempio.

#Medjugorje. Ormai Salvini fa concorrenza a Wanna Marchi. Manca solo la televendita di salgemma miracolosa. — Ammiraglio Nelson (@Fabio68017588) December 4, 2019

Smentisco categoricamente di aver parlato con il Sig. Matteo Salvini: il mio referente in Italia è il Sig. Paolo Brosio. #Medjugorje — Madonna di Medjugorje (@MadMedjugorje) December 4, 2019

Si faccia una domanda e si dia una risposta.#Madonna di #Medjugorje pic.twitter.com/kFpegNmRoc — Mangino Brioches (@manginobrioches) December 4, 2019

Sui social c’è anche chi argomenta per smentire le parole di Matteo Salvini.

(1) Mi rendo conto che la guerra è guerra e che in guerra ogni mezzo è lecito, soprattutto quando si è dalla parte del Bene e si combatte contro il Male. Però, così, tanto per perder tempo, vogliamo rinfrescare le regole della corretta argomentazione? — Luigi Castaldi (@lmcastaldi) December 5, 2019

Al di là che uno creda o meno alle apparizioni della Madonna sulle quali spesso si è diviso anche il mondo cattolico, l’ultimo messaggio è diverso dall’interpretazione che ne fa Salvini da Bruno Vespa.

La Chiesa nel corso degli anni ha assunto spesso un atteggiamento critico che possiamo riassumere con le parole di papa Francesco: «La Madonna è madre! E ama tutti noi. Ma non è un capo ufficio della posta, per inviare messaggi tutti i giorni».

A Porta a Porta, il leader leghista dice: «La madonna invitava a giudicare le persone dallo sguardo, giudicare i fatti da quello che non si dice. Conte ha lo sguardo di chi ha paura e scappa». Mentre secondo l’ultimo messaggio attribuito alla Madonna che viene riportato sul sito che ne raccoglie le presunte apparizioni: «È sufficiente uno sguardo per udire le parole non pronunciate e i sentimenti non espressi. Laddove regna l’amore, il tempo non si conta più». Dunque nessun invito al giudizio, ma semmai a “guardare oltre”.

Al di là comunque delle interpretazioni del messaggio, perché Salvini si appella alla Madonna di Medjugorje per dire che Conte ha mentito sul Mes? Chi mastica internet, la ricerca delle notizie in rete, cioè più o meno tutti, sa che ci sono dei tool che fanno da raccoglitore e permettono di visualizzare le notizie virali. Ecco se si guardano le notizie virali quasi sempre ce ne sono alcune che riguardano il messaggio cristiano e in prossimità delle presunte apparizioni anche la Madonna di Medjugorje. Questo è un esempio tratto da Spike.

Salvini sa dove vuole andare a parare citando la Madonna, parla ai tradizionalisti cattolici, a chi crede alle apparizioni e sa che non sono in pochi.