Salvini dice addio alla Nutella. Tutte (ma proprio tutte) le volte che l’ha spalmata sui social

«La Nutella signora, sa che ho cambiato perché ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche. Io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani. Preferisco mangiare italiano se posso scegliere e aiutare gli agricoltori italiani perché ce n’è bisogno».

Così, durante un comizio a Ravenna, Matteo Salvini ha detto addio alla Nutella. Certo, in questi anni il leader della Lega ha abituato i suoi lettori alla propria routine alimentare. Sulle bacheche dei suoi social non mancano mai foto di lasagne fumanti, pizze, gelati, salumi tipici e anche paste cucinate al volo.

A volte scatenano qualche polemica, a volte passano inosservate. Eppure questa dichiarazione contro la crema alle nocciole di Ferrero potrebbe essere qualcosa di più. Non solo infatti è una stilettata contro una delle più grandi, e iconiche, aziende italiane ma è anche un cambio di marcia verso un prodotto che Salvini aveva sempre promosso.

Lasagne (verdi😉) alla bolognese! Gepostet von Matteo Salvini am Donnerstag, 5. Dezember 2019 Fonte: Facebook | Uno dei tanti richiami alla cucina tipica

La Nutella non ha nemici. Piace, ha un costo accettabile, e soprattutto ha costruito attorno al suo brand tutti quei richiami alla famiglia e all’infanzia che riescono facilmente a creare empatia. Non è un caso, infatti, che sia stato uno dei prodotti alimentari più citati da Salvini nella sua storia social.

Scontrarsi con un colosso, economico e emotivo, del genere non è una scelta facile. Ma forse il consenso attorno al leader della Lega è abbastanza forte da permettergli di farlo. In attesa di vedere il seguito di questa dichiarazione, abbiamo raccolto tutti i Tweet in cui Salvini ha citato la parola Nutella, dal 2013 a oggi.

Prego.

Scatti di un amore passato

La MIRTA è arrivata a quota 3,575 kg.

Quasi pronta per pane e NUTELLA. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 31, 2013

Brioche alla #Nutella, io vado!

Per rimediare agli errori del PD e aiutare gli Italiani c’è bisogno di tanta energia…😀 pic.twitter.com/cTrzlkao7K — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2018

Ma a chi non piace la crêpe alla nutella??? 😋

Buona serata, Amici! #villaggiodinatale pic.twitter.com/hY5ihi5F3d — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 1, 2018

Torta Pan di Stelle, con mascarpone e Nutella.

Vado???😋 pic.twitter.com/VJska1EY0w — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 5, 2018

Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella😋, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 26, 2018

Domani mattina presente a #Pesaro, domani pomeriggio a #Catania e domani sera a Roma.

Ma per la sinistra non va mai bene niente, è sempre “#colpadiSalvini”, e guai a mangiare pane e #Nutella…

Io sorrido, lavoro e tiro dritto😉

LIVE > https://t.co/OwUinlIZuq pic.twitter.com/Sji2gZ3QDq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 26, 2018

Prima pane e Nutella, adesso le giacche e le felpe. Se dopo mesi da ministro sono questi i miei “peccati”, vuol dire che stiamo lavorando bene😊

Avanti!!! pic.twitter.com/fNSZ6UaY0j — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 9, 2019

Se dopo 7 mesi da ministro mi attaccano su pane e Nutella vuol dire che stiamo lavorando bene 😁

Avanti così! pic.twitter.com/YXjZvVo0Mi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 12, 2019

Dolce Pasqua a voi Amici! E una bella fetta di pane e Nutella (che oggi compie 55 anni, auguri!) ai simpatici, buonisti e accoglienti milionari di sinistra Fazio e Saviano😘 pic.twitter.com/hmcIiP2ulE — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 20, 2019

È il momento delle scelte coraggiose: crêpes con la nutella!!! pic.twitter.com/c27eX6Jo4F — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 23, 2019

Leggi anche: